Садальский раскритиковал Корчевникова, защищая честь покойного Кикабидзе

Под горячую руку Станислава Садальского попал Борис Корчевников. Актер решил защитить часть Вахтанга Кикабидзе, который умер 15 января. Для многих знаменитостей уход легендарного грузинского артиста стал огромной утратой, однако не для Корчевникова, который припомнил покойному его политическую позицию, и резкие слова в адрес РФ.

Навсегда этот человек для меня останется образом зашоренной распропагандированности, кричащей неблагодарности РФ, которой чаще болеют те, кому Россия много дала, — отметил телеведущий.

С его словами не согласен Садальский, который близко общался с Кикабидзе и считает его настоящим образцом.

Не Борису, ковырятелю белья на своей передаче, судить честного, порядочного, настоящего человека и прекрасного артиста. Не дорос еще по человеческим, профессиональным и религиозным меркам. Глуп, чтобы судить людей старше себя, он же считает себя верующим.