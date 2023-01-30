Сбежавших в Израиль предателей России предложили наказывать по-еврейски

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Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты
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