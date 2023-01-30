Сбежавших в Израиль предателей России предложили наказывать по-еврейски

Сбежавших в Израиль предателей страны надо наказывать по-еврейски. Об этом заявил Андрей Перла, обозреватель "Первого русского". Он, вдохновившись опытом Тель-Авива, вспомнил о певице Алле Пугачёвой, её супруге, комике Семёне Слепакове и многих других.

Они воспользовались конституционным правом, получив гражданство другой страны. Но с какой стати РФ обязательства признавать двойное гражданство? - говорит эксперт.

По мнению публициста, нужно предусмотреть ситуации, когда лишение русского паспорта будет автоматически происходить, и затем закрепить это в законах. Получение гражданства другого государства может стать одним из таких оснований.

Люди должны понимать, что когда они принимают решение о получении другого паспорта, что они отказываются от российского гражданства добровольно. Какой выбор принимать - личное дело каждого. Не уверен, что это наказание, это просто констатация факта. Если вспомнить опыт Израиля, то там такие действия автоматически воспринимаются как отказ от гражданства этой страны. Процедура подобная существует и она легитимная, - добавил Перла.