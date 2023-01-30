StarHit: Виктория Боня и Наталья Краснова подвергли критике внешность Татьяны Брухуновой

Татьяну Брухунову регулярно критикуют за выбор одежды. Хейтеры уверены, что образы жены юмориста прибавляют возраста, хотя она моложе Евгения Вагановича на целых 43 года.

Жена Петросяна любит люксовую одежду, и не скупится на дорогие вещи. Стоимость ее нарядов оценила Виктория Боня, ехидно пройдясь по ее внешнем виде.

«Посмотри, невзрачная женщина держит сумку Prada, которая стоит 315 тысяч рублей. Если осталась бы жить в Краснокаменске, то проклинала бы эту даму. Как это возможно? Мы же столько в год не зарабатываем! Это лишь сумочка, а брошь за 39 тысяч от Yves Saint Laurent, а носочки Gucci за 16 тысяч. Очечки за 45 тысяч рублей. Петросян потратился на пол миллиона!» — говорит ведущая.

Негодование Бони подхватила моментально Наталья Краснова. Себя Виктория считает красавицей, которой подходят любые вещи.



