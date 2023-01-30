Уехавший из страны Мартиросян вернулся в Россию и стал ведущим нового шоу

Звезда юмористических передач Гарик Мартиросян снова появился в эфире. Ранее целый год комик отсутствовал в России. Шоумен говорил, что за рубежом занимался детским телепроектами. Он находился в Армении.

Один из самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса многие годы был участником известной юмористической передачи Comedy Club, затем стал ее бессменным ведущим. Несколько лет назад Гарик решил сменить рож деятельности и занялся иными шоу. В 2022 году неожиданно переехал из РФ на родину. В Армении Мартиросян занимался детскими проектами и работал в юмористических телешоу.

В конце января вернулся в Россию, став ведущим новой программы «Конфетка». Пару ему составила Марина Кравец. В ее рамках находятся неизвестные треки из Сети, их отдают артистам, которым необходимо сделать из песен конфетку.