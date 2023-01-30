Yandex.RTB

В Минске задержали участницу телешоу «Голос» Захарик за нарушение общественного порядка

Image 16+
В Минске задержали участницу телешоу «Голос» Захарик за нарушение общественного порядка
Знаменитости
Фото из открытых источников

В Минске задержана 34-летняя певица Александра Захарик. Артистка принимала участие в российском шоу «Голос». Об этом сегодня, 30 января, сообщается в правозащитном центре «Вясна», пишет Коммерсантъ.

По информации издания, в настоящее время исполнительница находится в изоляторе в Первом переулке Окрестина. Ей предъявлено обвинение по статье 342 УК (организация, подготовка действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них). 

Дома у Александры проходили обыски. О других подробностях не сообщается.

Захарик является джазовой певицей. В 2009 году, а также в 2016 артистка вышла в финал нацотбора на песенный конкурс «Евровидение». В 2016 году она представила Белоруссию на «Новой волне». Но наиболее она известна как участница российского телешоу «Голос».

 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Леша Свик разводится со своей женой из-за любовницы

Сегодня, 19:28

StarHit: Виктория Боня и Наталья Краснова подвергли критике внешность Татьяны Брухуновой

Сегодня, 19:15

Певица Ольга Бузова покинула РФ на самолете

Сегодня, 18:58

33-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной весит 90 килограмм

Сегодня, 18:30

«Получала копейки и ничего не ела»: как сейчас живет «жрица любви», сыгравшая в «Бриллиантовой руке»

Сегодня, 18:19

В Минске задержали участницу телешоу «Голос» Захарик за нарушение общественного порядка

Сегодня, 18:08

Юрий Шевчук: Отмены концертов не отменят новые песни ДДТ

Сегодня, 18:00

Уехавший из России комик Гарик Мартиросян вернулся в страну и стал ведущим новой программы

Сегодня, 16:54

Марина Зудина заявила о непростой ситуации с российским кинематографом из-за изоляции

Сегодня, 16:33

Олег Газманов получил 17 млн рублей для создания интернет-базы патриотических песен

Сегодня, 15:53

Юрий Батурин подверг критике осудившего СВО ВС РФ актера Евгения Пронина

Сегодня, 15:38

27-летняя актриса театра и кино Лиза Арзамасова не подтвердила слухи о своей второй беременности

Сегодня, 15:27

Садальский подверг критике телеведущего Корчевникова, защищая покойного Вахтанга Кикабидзе

Сегодня, 15:24

Названы показанные в комедиях Леонида Гайдая случаи из его жизни

Сегодня, 15:07

Сбежавших в Израиль предателей России предложили наказывать по-еврейски

Сегодня, 14:12

Ирина Ортман заявила, что экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова поёт «колхозные песни»

Сегодня, 14:02

Шансонье Новиков подверг жесткой критике певицу Ларису Долину за исполнение песни «Гоп-стоп»

Сегодня, 09:09

StarHit: Актриса Валерия Ланская призналась, что она больна диабетом первого типа

Сегодня, 09:02

Алена Яковлева высказалась о сбежавших за границу артистах

Сегодня, 08:53

НТВ: Балерина Анастасия Волочкова может навсегда стать инвалидом из-за проблем с суставами

Сегодня, 08:45

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого
  • 28-01-2023, 19:19

«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики
  • Вчера, 17:39

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные

Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства знакомого бизнесмена
  • 28-01-2023, 19:13

Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства знакомого бизнесмена

За убийство знакомого бизнесмена из Екатеринбурга местная жительница предложила крупную сумму. Объявление о поисках женщина разместила на своей

45-летняя артистка РФ Ольга Орлова всегда верила, что у нее будет двое детей
  • Вчера, 15:38

45-летняя артистка РФ Ольга Орлова всегда верила, что у нее будет двое детей

Известная телеведущая и певица РФ Ольга Орлова несколько месяцев назад своей многочисленной армии поклонников сообщила о второй долгожданной

Михаил Шахназаров считает предавшего Россию актера Дмитрия Назарова двуличным человеком
  • Вчера, 14:06

Михаил Шахназаров считает предавшего Россию актера Дмитрия Назарова двуличным человеком

Михаил Шахназаров решил высказать свое мнение об оскандалившимся народном артисте РФ Дмитрии Назарове. Как отметил журналист, актер меняет свою

«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого
  • 28-01-2023, 19:19

«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач Кабисов проинформировал, как переболевшим COVID-19 бесплатно выяснить последствия болезни
  • Вчера, 19:44

Врач Кабисов проинформировал, как переболевшим COVID-19 бесплатно выяснить последствия болезни

Если человек недавно переболел COVID-19 и хочет проверить, не повлияла ли болезнь на его здоровье, необходимо записаться на медицинское обследование.

Доктор Миддлтон из США перечислила 4 бесполезные пищевые добавки
  • 27-01-2023, 22:33

Доктор Миддлтон из США перечислила 4 бесполезные пищевые добавки

Доктор медицинских наук из Атланты Келли Миддлтон рассказала, что некоторые пищевые добавки не стоит покупать. Эффективность их не доказана и вы

Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО
  • Сегодня, 14:30

Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО

Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего

E1.RU: жители Екатеринбурга возмущены высокими ценами на овощи в местных магазинах
  • Сегодня, 14:38

E1.RU: жители Екатеринбурга возмущены высокими ценами на овощи в местных магазинах

Как пишет сегодня издание E1.RU, жители Екатеринбурга возмущены высокой стоимостью овощей в местных магазинах. Продавцы за огурцы и помидоры просят