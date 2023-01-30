В Минске задержали участницу телешоу «Голос» Захарик за нарушение общественного порядка

В Минске задержана 34-летняя певица Александра Захарик. Артистка принимала участие в российском шоу «Голос». Об этом сегодня, 30 января, сообщается в правозащитном центре «Вясна», пишет Коммерсантъ.

По информации издания, в настоящее время исполнительница находится в изоляторе в Первом переулке Окрестина. Ей предъявлено обвинение по статье 342 УК (организация, подготовка действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Дома у Александры проходили обыски. О других подробностях не сообщается.

Захарик является джазовой певицей. В 2009 году, а также в 2016 артистка вышла в финал нацотбора на песенный конкурс «Евровидение». В 2016 году она представила Белоруссию на «Новой волне». Но наиболее она известна как участница российского телешоу «Голос».