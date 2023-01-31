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44-летняя актриса Любовь Толкалина снялась оголенной без одежды в кустах

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44-летняя актриса Любовь Толкалина снялась оголенной без одежды в кустах
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Фото из открытых источников

Не так давно популярная российская актриса Любовь Толкалина опубликовала пикантное фото в своих социальных сетях. Она снялась в кадре в Тель-Авиве на фоне красочных цветов. 

Эта откровенная фотография без одежды стала первой за долгое время в ее личном микроблоге. Толкалина сделала кадр оголенной, спрятавшись в сиреневых кустах. На фотографии видны лишь бежевые брюки, которые закрыли нижнюю часть тела. Верхнюю часть Любовь прикрыла черной полосой.

Стоит сказать, что многие фанаты по-достоинству оценили такой образ артистки, поддержав ее. Толкалина уехала из РФ в Тель-Авив, где не только отдыхает, но и занимается физическими активностями. Она практикует йогу, бег и просто танцует под любимую музыку. Также актриса, несмотря на возраст, правильно питается и всегда следит за фигурой.

 

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