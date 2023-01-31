Пушилин прокомментировал решение политических властей западных государств о поставках танков

Временно исполняющий обязанности политического руководителя Донецкой народной республики Пушилин прокомментировал решение политических властей западных государств о поставах танков для ВСУ. Он полагает, что эти поставки не изменят ситуации в ходе противостояния российской армии с военными соединениями, подчиняющимся киевскому режиму. Пушилин заявил, что у войск РФ есть средства для уничтожения этих танков и что их будут истреблять, как и другую западную технику.

«Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия», – отметил он.

Ранее политическое руководство Германии приняло решение об отправлении в ВСУ танков немецкого производства и разрешило поставлять их другим государствам, которые закупили их в Германии. Такое же решение приняли американские политические власти.