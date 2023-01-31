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Пушков выразил мнение о политических властях Германии

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Пушков выразил мнение о политических властях Германии
В Мире
Фото из открытых источников

Представитель верхней палаты российского законодательного органа Пушков сделал заявление о немецких политических властях. По его мнению, представители политического руководства Германии не имеют надлежащей квалификации для принятия и проведения масштабных решений на международной арене. Об этом он написал в своем телеграмм канале.

Такое заявление Пушков сделал в связи с недавнем выступлением в ходе работы парламентской ассамблеи совета Европы руководителя немецкого внешнеполитического ведомства Бербок. Она заявила, что государства европейского союза воюют с Российской Федерацией. Пушков отметил, что представители политического руководства Германии амбициозны, но демонстрируют неопытность в политике. 

«К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации», – написал Пушков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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