Представитель верхней палаты российского законодательного органа Пушков сделал заявление о немецких политических властях. По его мнению, представители политического руководства Германии не имеют надлежащей квалификации для принятия и проведения масштабных решений на международной арене. Об этом он написал в своем телеграмм канале.

Такое заявление Пушков сделал в связи с недавнем выступлением в ходе работы парламентской ассамблеи совета Европы руководителя немецкого внешнеполитического ведомства Бербок. Она заявила, что государства европейского союза воюют с Российской Федерацией. Пушков отметил, что представители политического руководства Германии амбициозны, но демонстрируют неопытность в политике.

«К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации», – написал Пушков.