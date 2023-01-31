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Блогер Коротков рассказал о покинувших Россию представителях либеральной интеллигенции

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Блогер Коротков рассказал о покинувших Россию представителях либеральной интеллигенции
В Мире
Фото из открытых источников

Поэт и блогер Коротков опубликовал материал, в котором рассказал, как складывается ситуация с пребыванием за границей у покинувших Россию представителей либеральной интеллигенции. Он отметил, что, хотя некоторые из них выступили с критикой российских политических властей, все же им не удается в других государствах получать такие же предложения по их деятельности, как в России.

Например, рассказал он, актриса Хаматова уехала в Латвию и критиковала политическое руководство РФ, но ее так и не пригласили на постоянные роли на сцене. Похожая история связана и с телевизионным ведущим Познером. Он отказался от комментариев по вопросам решений российских политических властей, но тоже уехал и не появляется в эфирах в качестве ведущего, как раньше.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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