Блогер Коротков рассказал о покинувших Россию представителях либеральной интеллигенции

Поэт и блогер Коротков опубликовал материал, в котором рассказал, как складывается ситуация с пребыванием за границей у покинувших Россию представителей либеральной интеллигенции. Он отметил, что, хотя некоторые из них выступили с критикой российских политических властей, все же им не удается в других государствах получать такие же предложения по их деятельности, как в России.

Например, рассказал он, актриса Хаматова уехала в Латвию и критиковала политическое руководство РФ, но ее так и не пригласили на постоянные роли на сцене. Похожая история связана и с телевизионным ведущим Познером. Он отказался от комментариев по вопросам решений российских политических властей, но тоже уехал и не появляется в эфирах в качестве ведущего, как раньше.