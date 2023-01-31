77-летний юморист Евгений Петросян с болью рассказал о своем исчезновении с ТВ

Юморист Евгений Петросян долго не появлялся на ТВ и в Сети. Поклонники ведущего забили тревогу. Они стали засыпать его молодую жену вопросами о супруге. 77-летний шоумен на днях объявился в соцсетях, рассказав о пропаже.

Евгений Ваганович в личном блоге оставил пост, где взмолился о помощи. Как оказалось, страница комика находится в теневом бане и ее пользователи попросту не видят. Петросян в привычной ему манере пожаловался на сложившуюся ситуацию.

«Меня многие спрашивают: куда пропал? Никуда! Видимо, меня отправили в теневой бан, поэтому люди не видят меня. Ау, я здесь! Эхо ему было ответом», – пишет ведущий.

Петросян заметил, что он занят многочисленными делами. Во-первых, он готовится к выпуску программы, репетируя новые номера.

«Юморист – такой человек, который споткнулся, а затем кубарем по лестнице покатился, в конце приземлился больно и воскликнул: «Надо же, быстро спустился!» – пошутил юморист.