Российский актер театра и кино Георгий Тесля-Герасимов - один из тех артистов, кто решил поддержать решение властей и отправится в зону специальной военной операции России на Украине. Тем самым звезда захотел помочь родине.

Прямо из зоны СВО ВС РФ актер обратился к Артуру Смольянинову (признан иноагентом по решени Минюста), который, как известно, сбежал из страны за рубеж, откуда поливает грязью Россиию и ее жителей.

Тесля-Герасимов обратился к Артуру. Он зачитал Смольянинову четверостишье собственного сочинения:

Извиняюсь, что на «ты», но попутал ты фронты, что же ты, погань, дом не ценишь, на страну такое блеешь?»





Следует подчеркнуть, что в настоящее время Георий находится в Угледаре на передовой. К тому же, актер стал героем проекта на канале Россия 24, где поведал о жизни на фронте и любви к своей Отчизне.