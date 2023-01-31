Актёр Смольянинов* получил ответ с фронта от Сослана Фидарова: «Артур, я тебя сильно буду бить»

Актёр Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом) получил привет с передовой от Сослана Фидарова. Сейчас артист на фронте, а когда-то они вместе играли в "9 роте".

Ранее Смольянинов* сказал, что готов убить Фидарова, воюя на стороне ВСУ, добавив, что не уверен, жив ли еще Сослан. Фидаров на такое послание ответил, что его коллега по цеху является обыкновенным предателем.

Артур, буду бить тебя сильно. Не говорил про это, но когда тебя поймаю, то сильно побью. Даю слово, за твои слова...

Боец добавил, что такие, как Артур - позор России. Пока 19-летние парни сражаются, другие позорники и беглецы трусливо прячутся за рубежом:

О чем говорить? Какие Артуры, Галкины*, Панины... Мне стыдно о них говорить, честно. Это просто позор для России! Слава Богу, что они отсюда уехали. Хоть бы никогда не вернулись. Не приезжайте сюда никогда, это уже не ваша страна, это наша страна!