Руководитель обороны боевой командир народного ополчения Донбасса Игорь Безлер считает, что Минобороны нужно наладить эффективное боевое управление и быстрое принятие решений. По его мнению, изменения в самой системе приведут к положительным результатам на поле боя.

Без вооружения, произведенного в СССР, ВС РФ «пришлось бы тяжело» в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал боевой командир, в 2014 году – руководитель обороны ряда ключевых городов ДНР, входящих в агломерацию «Республика ГЕМ», Игорь Безлер.

«Спасибо большое Советскому Союзу, который произвел то вооружение, которым сейчас воюют российские Вооруженные силы. Иначе тяжело бы нам пришлось», — рассказал он.

Боевой командир указал на факторы, которые могут улучшить стратегию МО РФ: важно улучшить скорость принятия решений и эффективность боевого управления войсками. Отдельно Безлер отметил, что вместо запуска робота Феди в космос необходимо было проводить работы по наращиванию спутниковой группировки для обеспечения «видимости» передвижения вражеской техники. Сегодня ситуация постепенно налаживается, но требует еще многих усилий в этом направлении.

«Считаю, что нужно было не робота Федю в космос запускать, когда Рогозин был руководителем «Роскосмоса», а наращивать спутниковую группировку для того, чтобы в онлайн-режиме видеть передвижение всей техники. Но, слава Богу, у нас сейчас работает ВПК, мы сейчас имеем более-менее современное вооружение. Я думаю, что еще работать и работать над этим вопросом», — выразил мнение боевой командир.

Что касается повышения эффективности боевого управления, то Безлер отметил, что все решения должны приниматься на уровне командиров батальонов включительно. Он привел в пример боевые действия на Донбассе в 2014 году, когда о результатах проведения огневого налета он, как командир, узнавал постфактум.

«Все должно решаться на уровне до командира батальона включительно. Я считаю, как в 2014 году... Не ставлю себе в заслугу, как в 2014 году я узнавал о результатах проведения огневого налета только после того, как мне командиры приходили и докладывали результаты. То есть работала разведка, командир принимал решение о поражении, наносилось поражение, и мне уже докладывали по результатам работы, что получилось и какой расход боеприпасов», — рассказал командир.

В пример высокого качества боевого управления он привел ЧВК «Вагнер», у которых отсутствует процесс долгих согласований решений, что позволяет быстро реагировать на переменчивую ситуацию на фронте. Командир отметил, что если ВС РФ учтут подобный опыт работы, то это положительно скажется на ходе боевых действий.

«Ну, вот «вагнера» так работают. Мне нравится, что, во-первых, у них своя артиллерия есть, им не надо долгих согласований. У них разведка нашла цель, передали, отработали и уже видны результаты. Вот если мы перейдем хотя бы близко на опыт работы «вагнеров», то будет очень положительно», — резюмировал он.

Ранее Безлер рассказал о своём отношении к Игорю Стрелкову (Гиркину), которое сложилось в 2014 году. По его словам, бывший министр обороны ДНР является «трусом и бездарью» в военном плане. Именно он ответственен за «сдачу» Славянска ВСУ в 2014 году.

Несмотря на это, Стрелков пытался активно критиковать ЧВК «Вагнер» и владельца ЧВК Евгения Пригожина. Предприниматель в ответ пригласил его вступить в ряды штурмовиков. Однако Стрелков отверг предложение, сославшись на якобы «оскорбительный» и неуместный тон, которым Пригожин обратился к бывшему министру обороны ДНР. Общественность критически отнеслась к его заявлениям, сочтя их проявлением трусости и пустословия.