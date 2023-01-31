Игорь Матвиенко пригласил Владимира Путина на премьеру оперы «Викинг» в Крыму

Игорь Матвиенко, известный российский композитор, пригласил президента РФ Владимира Путина на оперу, над которой работает на протяжении нескольких лет. Опера под названием «Викинг» посвящена жизни князя Владимира и пройдет в Крыму.

Продюсер группы «Любэ» признался, что продолжает активную работу над «Викингом». Работу по созданию оперы, которая продолжается несколько лет, он планирует закончить к лету 2024 года. Матвиенко даже пригласил Путина на премьеру, запланированную на фестивале в Крыму.

«Я даже пригласил Владимира Владимировича. Премьера состоится в молодёжном лагере «Таврида - Арт» в Крыму», - отметил Матвиенко.

Он добавил, что изучил много разной литературы по истории 10 века, представляя образы героев того времени. Увлекся оперой композитор после написания музыки к кинофильму «Викинг» в 2016 году.