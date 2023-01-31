«Не понимаю микрофона в штанах»: Яна Поплавская негативно высказалась о творчестве SHAMAN

Яна Поплавская негативно высказалась о творчестве SHAMAN. Звезда «Красной шапочки» возмутилась поведением артиста на концертах. Как считает актриса, зрители любит Ярослва Дронова (настоящее имя певца) и без эпатажности.

SHAMAN стремительно набирает популярность в стране. На днях исполнитель выпустил новый видеоклип на песню «Исповедь». Ролик уже набрал 2.5 млн просмотров и около 30 тысяч комментариев.

Творчество SHAMAN решила прокомментировать Яна Поплавская. Артистка высказала уважение его хитам, однако задалась некими вопросами. Ей не понравилось то, что во время концертов музыкант делает эпатажные выходки.

«Знаете мое отношение к Шаману. Его песни — прекрасны, воодушевляют. Но не понимаю фишки с микрофоном в штанах. Это вразрез идет с тем, как россияне воспринимают его музыкальное творчество. Ярослав, зачем? Тебя любят, не нужен эпатаж. Это мое мнение», — написала Яна Поплавская.