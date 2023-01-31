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«Не в ту сторону дует»: командир луганского ополчения усомнился в напускном патриотизме Стрелкова

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«Не в ту сторону дует»: командир луганского ополчения усомнился в напускном патриотизме Стрелкова
Военные новости
Фото: vk.com

Замглавы Народной милиции ЛНР Виталий Киселев с позывным «Коммунист» высказался по поводу деятельности бывшего министра обороны ДНР, а нынче известного видеоблогера Игоря Стрелкова (Гиркина).

По мнению «Коммуниста», который лично знаком со Стрелковым с операции по обороне Славянска, вопросы к бывшему командиру ополчения у многих бойцов в Донбассе возникли уже давно. Связаны они были с оставлением Славянско-Краматорской агломерации и отход сил ополчения к Донецку. Последствия этого решения сейчас с большим трудом пытаются ликвидировать подразделения, участвующие в спецоперации. Российским силам приходится прогрызаться через насыщенную оборону ВСУ в плотной жилой застройке. Сам же Стрелков критикует руководство СВО за штурм украинских укрепрайонов, к возникновению которых он приложил свою руку.

«Почему у нас сегодня проблемы и в Горловке, и в Авдеевке? Это следствие тех неумелых действий, которыми руководил так сказать министр обороны, Грикин или Стрелков. И такое впечатление не только у меня сложилось», — уверен Киселев.

Тем не менее сам Стрелков продолжает давать «ценные» советы по части военного искусства всем, до кого может дотянуться в своих видеоинтервью. Сам же «непризнанный военный гений» не спешит продемонстрировать свой полководческий талант, несмотря на то, что такую возможность ему готов предоставить основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Бизнесмен пригласил Стрелкова принять командование одним из штурмовых подразделений «оркестра» на Бахмутском направлении, после чего Гиркин решил «технично слиться», заявив, что не получал никаких «официальных» приглашений.

Как отметил «Коммунист», вся нынешняя деятельность Стрелкова-Гиркина выглядит, мягко говоря, некрасиво. За его критикой нет никаких конструктивных предложений. А сам факт того, что аккаунт Стрелкова на Youtube продолжает спокойно функционировать, в то время, как патриотические каналы удаляются с платформы целыми пачками, заставляет задуматься о том на чью мельницу экс-министр обороны ДНР льет воду.

«Человек, который критикует правительство, критикует нашего президента, критикует то что происходит на СВО. Пусть он покажет, какой он руководитель, как нужно правильно захватывать и освобождать территории русской земли. Пусть покажет, он же кричит, что он настоящий русский человек. Только, по ходу, этот русский человек не в ту сторону дует. Но это вкратце, то что я могу сказать то впечатление, которое у меня сложилось», — подчеркнул «Коммунист».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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