Режиссер Зеленов отказался работать с Дмитрием Назаровым в экранизации фильма «12 стульев»

Режиссер Петр Зеленов, работающий над новой экранизацией фильма «12 стульев», отказался работать с Дмитрием Назаровым. Кинематографист убежден, что он найдет замену актеру, который выступает против СВО.

Назаров должен был сыграть в комедии роль Кисы Воробьянинова. После замены сцены, которые успели отснять, переснимут с участием другого артиста.

Как подчеркнул сам режиссер, он является «абсолютным патриотом» своей страны, поэтому больше не желает работать с Дмитрием.

«Я с президентом, с РФ, поэтому даже рад. Найду кого снять», — отметил Зеленов.

Напомним, что Дмитрий Назаров регулярно выступал с жесткой критикой специальной военной операции на Украине. В соцсетях актер вместе с женой регулярно публиковал видеоролики с исполнением колких стихотворений и композиций. В частности, речь идет о песне «Хотят ли русские войны» с искаженными словами.