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Рэпер Big Baby Tape выкупил права на популярную песню Mr. Credo «Медляк»

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Рэпер Big Baby Tape выкупил права на популярную песню Mr. Credo «Медляк»
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Фото из открытых источников

Рэпер Big Baby Tape отныне является обладателем прав на композицию исполнителя Александра Махонина, котрый более известен публике под псевдонимом Mr. Credo. Речь идет о популярной песне «Медляк».

Big Baby Tape в своих социальных сетях написал, что он решил приобрести этот хит, что стало самой его большой покупкой. Рэп-исполнитель стал владельцем композиции, цена которой составляет как однокомнатная квартира в Москве. Точную сумму сделки артист не назвал. Хотя стоит сказать, что средняя стоимость жилища в столице России составляет не менее 10 млн рублей.

Рэпер пожелал сохранить название хита, однако Александр Махонин разрешение не дал, поэтому в его студийном альбоме он будет называться по-иному.

Напомним, что «Медляк» вышел 20 лет назад и находился в хит-параде «Золотого граммофона» 24 недели.

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