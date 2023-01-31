Рэпер Big Baby Tape выкупил права на популярную песню Mr. Credo «Медляк»

Рэпер пожелал сохранить название хита, однако Александр Махонин разрешение не дал, поэтому в его студийном альбоме он будет называться по-иному.

Напомним, что «Медляк» вышел 20 лет назад и находился в хит-параде «Золотого граммофона» 24 недели.