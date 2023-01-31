Российские актёры Козловский и Акиньшина запретили СМИ их снимать на камеру

Вечером в понедельник, 30 января, в столичном Театре имени Моссовета прошла премьера нового сериала KION «Раневская».

Среди зрителей было много знаменитостей.

Однако были звезды, которые не захотели выходить на красную дорожку и лишний раз «светиться» перед камерами — это Оксана Акиньшина и Данила Козловский. Артисты сразу прошли в зрительный зал и захотели остаться незамеченными. Когда к ним приближались представители СМИ с камерами, то раздраженно сказали их не снимать.

При этом Козловский все время прятал свое лицо под козырьком бейсболки, когда атмосфера накалилась, то вовсе вышел из зала чтобы не показываться рядом с Оксаной. Актриса проявляла хладнокровность. Несколько раз Акиньшина повысила голос на фотографов, а затем вела себя так, будто бы ничего не происходит.

То, что у знаменитостей роман, давно не секрет. Но пара официально не спешит подтверждать отношения. Впервые о любовной связи актеров заговорили еще летом 2021 года.