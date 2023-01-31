«Рыдаю в подушку»: Собчак выступила с неожиданным признанием после совместного отдыха с мужем

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак недавно вернулась с Алтая. Там она провела долгожданный и яркий отпуск вместе со своим мужем режиссером Константином Богомоловым.

Несмотря на то, что отдых удался, светская львица призналась, что ее жизнь как-будто в последнее время раскололась надвое. От этого чувства у нее начинается отчаяние и даже бессилие.

«Одна часть меня хорошо понимает, что нужно себя взять себя в руки и работать, ведь иначе все развалится, нужно мотивировать других людей и делать, что должна делать в профессии. А другая часть постоянно находится в ожидании силового наезда, страхе. Рыдаю в подушку, затем идешь, вновь пытаешся помочь», — написала теледива.

По всей видимости, Ксения сильно переживает за своих коллег, которые оказались на скамье подсудимых и которым Собчак ничем не может помочь.