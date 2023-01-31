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София Ротару отказалась от своей украинской фамилии

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София Ротару отказалась от своей украинской фамилии
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитая украинская и советская эстрадная певица София Ротару много лет выступает на сцене. Но мало кто из ее многочисленных фанатов знает настоящую фамилию 75-летней артистки.

Как стало известно, сценический псевдоним София Михайловна выбирала, опираясь на родословную. У популярной артистки очень интересная биография. Именно благодаря ей певица придумала фамилию, которую запомнили во всем Советском Союзе.

В венах исполнительницы течет молдавская кровь, но родилась Ротару в 1947 году в румынской деревне Маршинцы, которая в итоге стала украинской территорией. После окончания Второй мировой войны семья звезды была вынуждена сменить свою фамилию на Ротарь. Артистка ее тщательно скрыла от поклонников. Она выбрал форму Ротару, чтобы отдать дань уважения предкам, которые носили такую фамилию, произошедшую от румынского слова «колесник».

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