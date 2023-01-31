София Ротару отказалась от своей украинской фамилии

В венах исполнительницы течет молдавская кровь, но родилась Ротару в 1947 году в румынской деревне Маршинцы, которая в итоге стала украинской территорией. После окончания Второй мировой войны семья звезды была вынуждена сменить свою фамилию на Ротарь. Артистка ее тщательно скрыла от поклонников. Она выбрал форму Ротару, чтобы отдать дань уважения предкам, которые носили такую фамилию, произошедшую от румынского слова «колесник».