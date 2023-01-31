StarHit: Художница Надя Рушева создала 12 тысяч рисунков и умерла в 17 лет от аневризмы

Знаменитую тувинку Надежду Рушеву звали Нади, что значит «живая навеки». Девушка ушла из жизни совсем юной, пишет Starhit.ru.

С детства жизнь Надя связала с искусством. Никто не учил рисовать девушку. Она училась и активно занималась творчеством. За один лишь вечер Рушева могла создать 36 рисунков к произведениям Пушкина. К 1965 году в коллекции у молодой художницы было 5000 иллюстраций.

Однажды Надежду пригласили в Ленинград на съемки кинофильма о ее жизни, тогда она нарисовала портрет Пушкина на снегу палкой. Все были шокированы тем, насколько красиво поэт смотрелся в кадре.

Однажды девушка провожала отца на работу, попросив принести из библиотеки книгу Дон Кихота. Однако ее планам не суждено сбыться. Уже на следующий день родственник нашел дочь на кровати без сознания. Позже Рушева умерла в больнице.

На момент смерти художнице было 17 лет. Она скончалась из-за врожденного сосудистого дефекта - аневризмы. В целом талантливая Нади создала более 12 тысяч рисунков.