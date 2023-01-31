Супруга 60-летнего актера РФ Сергея Жигунова объявила о пополнении в семье

Звезда телевизионного российского сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов сообщил своим поклонникам фанатам в социальных сетях очень радостную новость. В семье 60-летнего артиста произошло пополнение.

Актер, как стало известно, вместе с женой Викторией Ворожбит принесли в дом еще одну собаку. Они взяли щенка породы мальтезе, которая пользуется огромной популярность у знаменитостей отечественного шоу-бизнеса.

Жигунов даже показал первого фото нового члена семьи. У щенка пока что клички нет. Сергей хотел назвать маленького питомца Сарой либо Стешей.

Большинство подписчиков посоветовали Жигунову остановить свой выбор на последнем «имени». На снимках четырехлапый питомец выглядит немного испуганным. Судя по всему, щенок начинает привыкать к хозяевам и еще не адаптировался к новому дому.