Телеведущая и певица Ольга Орлова РФ проинформировала о выборе имени для новорожденной дочери

45-летняя знаменитая телеведущая и певица РФ Ольга Орлова в своей социальной сети раскрыла планы касательно имени для свое будущей новорожденной дочурки. О всех подробностях артистка говорить не захотела, однако дала поклонникам понять, какое имя выбрала для долгожданной малышки.

По словам беременной звезды эстрады, будущего ребенка она желает назвать просто, без премудростей. Также для Орловой важно, чтобы имя дочери сочеталось с отчеством.

"Хочется чтобы имя было простое, без каких-либо премудростей. Еще нужно учитывать отчество — Валерьевна. Поучаствуйте тоже своими идеями," , - обратилась исполнительница к многочисленным подписчикам.

Между прочим, вскоре под новым постом знаменитости появилось много комментариев с разными идеями. Фанаты радостно и с энтузиастом принялись подбирать для наследницы Ольги красивое и приятное имя.