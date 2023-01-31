Уволивший Назарова из «12 стульев» режиссер РФ Зеленов пожаловался на оскорбления и угрозы

Режиссер России Петр Зеленов решил впервые прокомментировать увольнение знаменитого российского актера театра и кино Дмитрия Назарова из проекта под названием "12 стульев".

Как признался в беседе с журналистами КП режиссер, он считает неприемлемым то, что в настоящее время делает Дмитрий Юрьевич. По этой причине он снял Назарова с роли в фильме. Но такое решение не прошло для Зеленова бесследно. Он признался, что в его адрес стали поступать многочисленные угрозы и ругательства.

"После этого в мой адрес посыпались оскорбления и угрозы", — признался он.

По словам кинорежиссера, он лично не читал все то, что в своем микроблоге пишет артист. Однако его коллеги показали антироссийские выступления звезды "Кухни". После этого Зеленов твердо решил больше никогда в жизни не сотрудничать с актером и не жалеет об этом.