В Екатеринбурге начали выставлять коммунальные квитанции за январь 2023

В Екатеринбурге местным жителям начали выставлять коммунальные квитанции за январь 2023 года. Как отметили большинство уральцев, плата за услуги ЖКХ может существенно отличаться в похожих квартирах, однако в разных домах.

Сообщается, что, например, за однокомнатную квартиру в районе Южного автовокзала придется заплатить примерно 8 тысяч рублей. Вместе с тем за однушку, но уже в Академическом, нужно заплатить порядка 3 тысяч рублей.

Многие жители Екатеринбурга возмущены счетами за коммуналку. Так, хозяйка квартиры, расположенной около Автовокзала, недоумевает по поводу того, что у нее зафиксировано большое потребление воды. По словам женщина, большую часть времени в жилище никого нет.

Действительно, размер оплаты может разниться в одинаковых квартирах, которые находятся даже в одном доме. Дело в том, что все дома потребляют ресурсы по-разному из-за разного износа инженерных сетей. Также каждое жилиже обладает своими техническими особенностями, подчеркивают эксперты.