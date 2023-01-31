Валя Карнавал и певица Лариса Долина помирились друг с другом спустя год после громкого конфликта

Знаменитая эстрадная певица Лариса Долина помирилась с блогером Валей Карнавал. Об этом сегодня пишет издание Starhit.ru.

Примирение популярных артистов разных поколений состоялось на новом телешоу на Первом канале под названием "Неформат".

Валя стала одной из ведущих данного проекта. Несколько лет прошло после начала конфликта, но только сейчас Карнавал и Долина смогли найти общий язык.

При этом сообщается, что первый шаг сделала именно видеоблогер. Девушка преподнесла Ларисе Александровной букет с оливковыми ветвями, которые, как известно, являются символом мира. Певица приняла букет приняла и обняла за это тиктокершу.

Стоит напомнить, что конфликт между знаменитости начался тогда, когда народная артистка Российской Федерации раскритиковала кумира молодежи за отсутствие у нее вокальных данных.