Зара и Елена Захарова устроили битву черных платьев, а Самбурская вдохновилась СССР

Российские звезды посетили премьеру показа телесериала «Раневская». Мероприятие проходило в «Театре им. Моссовета» в понедельник, 30 января. В нем легендарная советская актриса Фаина Раневская проработала более чем 25 лет.

На показе внимание публики привлек образ Настасьи Самбурской, выбравшей платье в стиле 80-х из СССР, которое отображало дух этого сериала. А вот Елена Захарова и певица Зара устроили на красной дорожке настоящую «битву» черных платьев. Артистка одела маленькое черное платье с белым воротником, которое подчеркнуло ее талию, а актриса облачилась в черное платье с открытыми плечами и блестками.

Добавим, что съемки «Раневкой» начались еще в 2021 году. Лента была посвящена жизненному пути Раневской, который она прошла чтобы стать артисткой. Главную роль в картине сыграла Мариэтте Цигаль-Полищук, дочь Любови Полищук. Первые серии зрители увидят на ТВ совсем скоро.