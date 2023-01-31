Земфира и Литвинова предстали на совместном снимке в парижском театре Эберто

Рената Литвинова поделилась с поклонниками новым совместным фото с певицей Земфирой, с которой они вместе переехали в столицу Франции. Теперь же близкие погдруги начали совместную работу за рубежом.

На днях актриса опубликовала видеоролик с новой композицией певицы "Кактус", в которой поется о любви растения к девушке. Рената сыграла в нем главную роль. Композиция стала саундтреком к моноспектаклю Литвиновой, премьера которого состоялась в парижском театре.

Отмечается, что на премьерном показе в театре Эберто были замечены Владимир Познер с женой, а также бывший руководитель Департамента культуры Сергей Капков.

После окончания спектакля Земфира появилась на сцене, чтобы поздравить режиссера с проектом. Рената в свою очередь передала подаренные ей цветы подруге.

"Спасибо за музыку и за все остальное, Земфира", - подписала совместный снимок из гримерки Литвинова.