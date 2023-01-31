Жигалова напомнила, как Наргиз Закирова называла Узбекистан «кромешным адом»

Узбекская скандальная певица Наргиз Закирова с самого начал осудила проведение специальной военной операции ВС РФ на Донбассе и Украине. Артистка спустя некоторое время после начала СВО покинула Россию и вернулась к себе на родину. Теперь же исполнительница продолжает строить музыкальную карьеру в Узбекистане.

Журналистка и блогер Алёна Жигалова в своем авторском шоу на YouTube-канале решила напомнить слова певицы, которые та сказала еще несколько лет назад. Тогда Наргиз называла Узбекистан «кромешным адом».

Что скрывать, сейчас многие интернет-пользователи в социальных сетях напоминают Закировой эти нелицеприятные слова. Сама Алена Жигалова призвала комментаторам не прекращать напоминать об этом сбежавшей артистке.