Журналистка Алена Жигалова предрекла печальное будущее российскому шоумену Ивану Урганту

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты
В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные
За убийство знакомого бизнесмена из Екатеринбурга местная жительница предложила крупную сумму. Объявление о поисках женщина разместила на своей
В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные
За убийство знакомого бизнесмена из Екатеринбурга местная жительница предложила крупную сумму. Объявление о поисках женщина разместила на своей
Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток,
Уроженец Серова (Свердловская область) Данила Сальников погиб в зоне проведения военной специальной операции на Украине. Боец находился в составе ЧВК
Если человек недавно переболел COVID-19 и хочет проверить, не повлияла ли болезнь на его здоровье, необходимо записаться на медицинское обследование.
Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего
Как пишет сегодня издание E1.RU, жители Екатеринбурга возмущены высокой стоимостью овощей в местных магазинах. Продавцы за огурцы и помидоры просят
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