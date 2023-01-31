Журналистка Алена Жигалова предрекла печальное будущее российскому шоумену Ивану Урганту

Российская блогер и журналистка Алена Жигалова в новом выпуске авторского шоу «Алена,блин!» высказалась о том, какое будущее ждет Ивана Урганта, изгнанного с российского телевидения.

Следует напомнить, что накануне новое шоу знаменитого шоумена, которое должно было пройти в российской столице, внезапно отменили по неизвестным причинам. В ответ на такое решение телеведущий заявил, что он не расстроен, а открыт к новым предложениям.

По мнению Жигаловой, юморист попытается в ближайшем будущем найти любой способ заработка, при этом метаясь от одного проекта к другому, но у него ничего не получится.

«Что может еще придумать Ургант для того, чтобы подзаработать? Ему скоро останется лишь выступать в декорациях в шоу «Вечерний Ургант», но у себя на кухне», — сказала Алена.