Yandex.RTB

Филиппо выступил с критикой Макрона

Image 16+
Филиппо выступил с критикой Макрона
В Мире
Фото из открытых источников

Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его заявления. Недавно президент Франции провел переговоры с руководителем нидерландского правительства Рюгге. После этого он выступал на пресс-конференции перед журналистами, где затронул тему поставок киевскому режиму. Он заявил, что не исключает вероятности принятия решения о поставках самолетов.

Филиппо выступил с критикой этого заявления. Он подчеркнул, что ранее политические власти США и Германии отказались поставлять самолеты. Филиппо задался вопросом, почему же тогда Макрон делает такое заявление. Он полагает, что в этой ситуации французский президент выполняет указания руководства НАТО и европейского союза.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Блогер Коротков рассказал о покинувших Россию представителях либеральной интеллигенции

Вчера, 18:08

Пушков выразил мнение о политических властях Германии

Вчера, 14:48

Представитель Киева прокомментировал атаку на иранский военный объект

Вчера, 10:13

Пушилин прокомментировал решение политических властей западных государств о поставках танков

Вчера, 09:38

Читатели Times подвергли сомнению правдивость заявления Джонсона

30-01-2023, 18:23

Руденко прокомментировал вопрос об участии Путина в саммите большой двадцатки

30-01-2023, 17:33

РИА Новости: новой материальной помощью Европа Украину затягивает в долговую яму

30-01-2023, 14:20

Рябков рассказал о консультациях между дипломатами Российской Федерации и США

30-01-2023, 11:18

Филиппо считает, что Франция должна покинуть НАТО

30-01-2023, 09:23

Проди выразил мнение о позиции государств ЕС по отношению к украинскому кризису

29-01-2023, 17:23

NYT: Путин сменил Суровикина на Герасимова, чтобы провести широкомасштабное наступление весной

29-01-2023, 14:08

Представители сербских политических партий провели митинг против плана западных государств вокруг Косово

28-01-2023, 19:23

Журналист Караева выразила мнение о целях западных государств по отношению к Российской Федерации

28-01-2023, 17:53

Экономист Хазин проанализировал санкционную политику западных государств

27-01-2023, 15:38

Япония ввела новые санкции по отношению к Российской Федерации

27-01-2023, 08:08

Риттер выразил мнение о ситуации вокруг украинской энергетической инфраструктуры

26-01-2023, 20:38

Грызлов выразил мнение о геополитической ситуации

26-01-2023, 19:33

Варниг рассказал о своем разговоре с Путиным

26-01-2023, 08:08

Лавров сделал заявление о политике западных государств

25-01-2023, 17:18

Политик выразил мнение об участии Австрии в санкционной политике

25-01-2023, 10:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики
  • 29-01-2023, 17:39

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные

Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества
  • 30-01-2023, 14:58

Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества

Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток,

Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб в зоне военной спецоперации
  • 29-01-2023, 15:20

Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб в зоне военной спецоперации

Уроженец Серова (Свердловская область) Данила Сальников погиб в зоне проведения военной специальной операции на Украине. Боец находился в составе ЧВК

Что стало с актерами из голливудских боевиков 90-х
  • 29-01-2023, 19:04

Что стало с актерами из голливудских боевиков 90-х

За актерскую карьеру Сильвестр Сталлоне снялся более чем в 50 кинофильмах. Но и сейчас карьера 76-летнего артиста развивается активно. В 2022 году он

Михаил Шахназаров считает предавшего Россию актера Дмитрия Назарова двуличным человеком
  • 29-01-2023, 14:06

Михаил Шахназаров считает предавшего Россию актера Дмитрия Назарова двуличным человеком

Михаил Шахназаров решил высказать свое мнение об оскандалившимся народном артисте РФ Дмитрии Назарове. Как отметил журналист, актер меняет свою

Зара и Елена Захарова устроили битву черных платьев, а Самбурская вдохновилась СССР
  • Вчера, 09:25

Зара и Елена Захарова устроили битву черных платьев, а Самбурская вдохновилась СССР

Российские звезды посетили премьеру показа телесериала «Раневская». Мероприятие проходило в «Театре им. Моссовета» в понедельник, 30 января. В нем

Новости партнеров
Новости партнеров
Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО
  • 30-01-2023, 14:30

Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО

Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего

E1.RU: жители Екатеринбурга возмущены высокими ценами на овощи в местных магазинах
  • 30-01-2023, 14:38

E1.RU: жители Екатеринбурга возмущены высокими ценами на овощи в местных магазинах

Как пишет сегодня издание E1.RU, жители Екатеринбурга возмущены высокой стоимостью овощей в местных магазинах. Продавцы за огурцы и помидоры просят

Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему переночевать на лавочке в аэропорту
  • Вчера, 21:42

Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему переночевать на лавочке в аэропорту

Предприимчивый петербуржец по имени Денис смог обойти запрет на нахождение в Финляндии. В ожидании автобуса до города он перехитрил финнов, которые

«Ротонда»: «прямая линия» Беглова прошла без интерактива
  • 29-01-2023, 16:43

«Ротонда»: «прямая линия» Беглова прошла без интерактива

В субботу, 28 января, состоялась очередная «прямая линия» с губернатором Александром Бегловым. Несмотря на заявленные открытость и готовность