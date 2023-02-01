Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его заявления. Недавно президент Франции провел переговоры с руководителем нидерландского правительства Рюгге. После этого он выступал на пресс-конференции перед журналистами, где затронул тему поставок киевскому режиму. Он заявил, что не исключает вероятности принятия решения о поставках самолетов.

Филиппо выступил с критикой этого заявления. Он подчеркнул, что ранее политические власти США и Германии отказались поставлять самолеты. Филиппо задался вопросом, почему же тогда Макрон делает такое заявление. Он полагает, что в этой ситуации французский президент выполняет указания руководства НАТО и европейского союза.