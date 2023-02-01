Актер Юрий Батурин считает, что покаявшуюся актрису РФ Чулпан Хаматову можно простить

Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток,
Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего
Как пишет сегодня издание E1.RU, жители Екатеринбурга возмущены высокой стоимостью овощей в местных магазинах. Продавцы за огурцы и помидоры просят
Режиссер Петр Зеленов, работающий над новой экранизацией фильма «12 стульев», отказался работать с Дмитрием Назаровым. Кинематографист убежден, что
Российские звезды посетили премьеру показа телесериала «Раневская». Мероприятие проходило в «Театре им. Моссовета» в понедельник, 30 января. В нем
Дочь Марии Шукшиной несколько лет занимается бодибилдингом. Сейчас Анна ежедневно ходит в качалку ради тела своей мечты. Звездная наследница
Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его
Евгений Пригожин предложил американским журналистам не присылать ему вопросы, явно направленные на провокацию. Он предложил выработать приемлемый для
Реклама телеграм-канала мэра Екатеринбурга Александра Орлова появилась в эротических пабликах. Это может объясняться двумя версиями — либо
Вокруг экс-министра обороны ДНР разворачиваются нешуточные страсти. Как пишет издание МК, предложение основателя ЧВК «Вагнер» Игорю Стрелкова
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