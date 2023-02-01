Актер Юрий Батурин считает, что покаявшуюся актрису РФ Чулпан Хаматову можно простить

Юрий Батурин решил высказать свое мнение о знаменитостях, которые покинули территорию РФ сразу же после начала спецоперации на Украине. Артист уверен, что опальные знаменитости могут искупить свою вину перед россиянами, если бы сделали для страны что-либо полезное.

Как пример актер привел Чулпан Хаматову. По словам Батурина, уехавшие из страны звезды должны вернуться назад и искренне попросить прощения. Но никто пока что не хочет делать этого. То есть для них такое поведение в порядке вещей, поэтому их и считают предателями.

"Если бы сейчас, например, Чулпан Хаматова приехала назад, и сказала бы, я тогда глубоко ошибалась, поняла весь ужас того, что произошло, готова идти медсестрой в любой госпиталь, помогать раненым солдатам… Не простили бы? Я простил бы", — рассуждает Юрий в социальных сетях.



