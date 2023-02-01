Рената Литвинова, знаменитая актриса и режиссер, покинула Россию. На днях в столице Франции она презентовала публике свой моноспектакль "Кактус", над которым работала все это время. Но история о волшебнице, ждущей возлюбленного, впечатлила не всех зрителей. Парижскую премьеру спектакля высмеяли в Сети.

"В этом никакого искусства нет, не чувствуется актерской школы. Они попытались преподнести выход Земфиры на сцену как некий шедевр. Надо радоваться, что они уехали," — написал публицист и журналист Михаил Шахназаров.

Стоит сказать, что постановка вправду получилась своеобразной. Литвинова, которая была в образе колдуньи, в течение всего спектакля проводила безумные разговоры с голубем, с соседкой, пила шампанское. Ценителям творчества Ренаты пришлось выложить за билет от 600 евро.