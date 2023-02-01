МК: Алена Кравец сообщила о нервных срывах уехавшей из РФ актрисы Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова почти год живет за границей. Там актрисе приходится несладко. О ролях и съемках на большом экране ей приходится мечтать. Из-за этого артистка переживает нервные потрясения. Об этом МК рассказала Алёна Кравец.

Хаматова, как многие уехавшие из России, пожинает плоды такого импульсивного поступка. За рубежом она влачит жалкое существование, не такая востребованная, поэтому раздраженная. Вы помните, как сорвалась на журналистку из РФ, которая хотела взять интервью? Мои друзья говорят, что у нее такое поведение часто. Постоянно нервные срывы.

В России она была звездой, востребованной, курировала благотворительный фонд, ей доверяли миллионы людей, уважали в стране. А сейчас что? Нужно думать, как на «хлеб насущный» заработать. Она не гнушается откровенными съёмками в роликах: видели в новом клипе «спешно уехавшего» Покровского принимает душ голой. Никогда она бы до такого не опустилась здесь.

Но каждый получает по заслугам. Не поддерживаю тех, кто покинул Россию в непростое время. Нужно быть сплоченными в такие времена, держаться вместе и подальше от предателей, - высказалась Кравец.