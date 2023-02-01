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Названы 6 новых сериалов февраля: смешные девчонки, серийные убийцы и продавцы Луны

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Названы 6 новых сериалов февраля: смешные девчонки, серийные убийцы и продавцы Луны
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Фото из открытых источников

Названы 6 новых сериалов февраля 2023 года.

1. «Комплекс бога» - преьера 3 февраля.

Комплексом бога, по заявлению авторов проекта - кинорежиссера Флюзы Фаршхатовой (сериал «Спроси Марту») и сценариста Алены Званцовой («Оттепель» и «Норвег») — страдает каждый из названных героев.

2. «Фишер»

Предметом исследования Любови Львовой и Сергея Тарамаева (сериал «Черная весна») стал маньяк Фишер, который в 80-х годах совершил больше 10-ти убийств подростков в районе Горок и Рублевки.

3. «Смешная девчонка» является работой знаменитого британского сценариста и писателя Ника Хорнби, который написал сценарии к таким фильмам как «Воспитание чувств» и «Бруклин».

4. «Шаляпин»

Сериал стартует на канале «Россия 1» 13 февраля, в честь празднования 125-летия с дня рождения певца. В центре сюжета является история зарождения звезды, любовь публики и жизнь на две семьи Федора Ивановича.

5. «Здравствуй, будущее!»

Это история об одноэтажной Америке, которая отчаянно стремится если уж не вырастить цветы на Марсе, то построить небоскреб на Луне.

6. «Связь»

Первый франкоязычный проект Apple TV+ «Связь». В главных ролях снялись обладатель «Сезара» Венсан Кассель и актриса «Казино Рояль» Ева Грин.


 

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