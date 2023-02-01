Первый канал определился с точной датой показа финала шоу «Ледниковый период-2022»

Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток,
Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего
Как пишет сегодня издание E1.RU, жители Екатеринбурга возмущены высокой стоимостью овощей в местных магазинах. Продавцы за огурцы и помидоры просят
Режиссер России Петр Зеленов решил впервые прокомментировать увольнение знаменитого российского актера театра и кино Дмитрия Назарова из проекта под
Режиссер Петр Зеленов, работающий над новой экранизацией фильма «12 стульев», отказался работать с Дмитрием Назаровым. Кинематографист убежден, что
Российские звезды посетили премьеру показа телесериала «Раневская». Мероприятие проходило в «Театре им. Моссовета» в понедельник, 30 января. В нем
В Нижнем Тагиле уже вторые сутки подряд ведутся поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Ярослав Гельд не вернулся домой из школы 31 января. Последний
Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его
Местным жителям в Екатеринбурге выставили счёт за потребление электроэнергии по отмененному тарифу. О такой проблеме сообщили жильцы дома на улице
Евгений Пригожин предложил американским журналистам не присылать ему вопросы, явно направленные на провокацию. Он предложил выработать приемлемый для
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