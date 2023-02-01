Первый канал определился с точной датой показа финала шоу «Ледниковый период-2022»

Руководство Первого канала назвало точную дату показа финала телевизионного ледового шоу «Снова вместе. Ледниковый период». Последний выпуск популярного проекта появится в эфирах 4 февраля 2023 года в 21:35. До этого показ 12 эпизода переносили несколько раз.

Стоит напомнить, что судить финальные выступления звездных участников будут члены жюри в лице Татьяны Тарасовой, Татьяны Навки, Елены Чайковской, Филиппа Киркорова, певицы Зиверт. Финал станет незабываемым событием, который все жители страны ждут с большим нетерпением! Участники выступят с захватывающими и яркими номерами. Ведущими программы станут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Алина Загитова, Анна Щербакова.

Кстати, перед финалом шоу больше всего баллов сумели набрать такие участники: Мороз и Маринин (83,84 балла), Синицина и Скобрев (83,86 балла), Медведева и Федотов (83,92 балла), Арзамасова и Кацалапов (83,96 балал), Домнина и Башаров (84,00 балла).