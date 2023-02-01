Певица РФ Наташа Королева обратилась к композитору Николаеву после слухов о его госпитализации

Игорь Николаев все еще находится в больнице. Композитор был госпитализирован в клинику Москвы с подозрением на инфаркт. Нынешняя супруга маэстро Юлия Проскурякова пока не выходит на связь и не сообщает СМИ, что происходит с 63-летним артистом, а вот его экс-избранница Наташа Королева оказалась более общительной.

Наташа обратилась к Игорю, узнав о том, что он в больнице. Артистка не стала скрывать своих эмоций. Она дала понять, что бывший возлюбленный остается для нее все еще близким и родным человеком. Исполнительница публично обратилась к Николаеву, за которого переживает после всех пугающих новостей в СМИ:

"Игоречек! Держись, все будет хорошо! Выздоравливай, береги себя, ты нам очень нужен".

Напомним, что сообщение об экстренной госпитализации композитора напугало не на шутку всех его друзей, коллег и фанатов. Ранним утром маэстро увезли в кардиоцентр с подозрением на инфаркт. По имеющимся данным, у артиста диагностировали нестабильную стенокардию, а информация о его плохом состоянии преувеличена.