Певица Слава о разрыве с Данилицким: «Произошли небольшие косяки с его стороны»

В декабре минувшего года певица Слава заявила о непростом периоде в жизни. Артистка рассталась с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Тогда исполнительница не стала вдаваться в подробности, отметив, что чувствует себя просто ужасно, а морально она истощена.

Но эти страдания долго не продлились. В начале года Слава отправилась вместе с экс-возлюбленным на отдых на солнечные Мальдивы. Хотя и не для того, чтобы сохранить или вернуть любовные отношения, а чтобы не травмировать дочь Антонину.

«Причина расставания с Анатолием не в моих гастролях. Просто произошли небольшие косяки с его стороны. О них я говорить не стану», – откровенничает певица.

Слава также добавила в соцсети, что Данилицкий все еще остается для нее родным близким человеком. Сладкоголосая брюнетка наперед ничего не хочет загадывать, хотя и не исключает, что они будут вместе. При этом Слава говорит, что открыта к новым знакомствам и отношениям.