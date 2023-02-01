Появились новые подробности о состоянии здоровья госпитализированного Николая Дроздова

85-летнего Николая Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник в середине января. Но известно об этом стало только в прошедшие выходные.

Телеведущий передачи «В мире животных» в результате сильного падения возле подъезда своего дома повредил себе восемь рёбер. Поэтому было принято решение о госпитализации Николая Николаевича в реанимацию.

Сегодня же появились новые подробности о состояния здоровья Дроздова. Близкий друг ученого Дмитрий Дунаев отметил, что его состояние нормальное, и сейчас уже все хорошо.

Вчера Татьяна Петровна, его жена, с ним общалась. Думаю, еще максимум недельку проведет в больнице. Может, немного больше».

Сейчас он находится под присмотром очень квалифицированны х врачей, которые ставят ставят ему капельницы. Из-за того, что зоолог более 40 лет не употребляет мяса, кости стали хрупкими. Под наблюдением персонала клиники он также делает дыхательную гимнастику, поскольку ребро задело легкое.