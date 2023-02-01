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«Пока я вас не заберу»: Пригожин призвал Невзорова вернуться в Россию и сесть в тюрьму

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«Пока я вас не заберу»: Пригожин призвал Невзорова вернуться в Россию и сесть в тюрьму
В России
Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал приговор Басманного суда Москвы в отношении иноагента Александра Невзорова.

Он отметил, что с началом спецоперации Невзоров покинул Россию, поэтому пока тюремное заключение ему не грозит. Однако Пригожин готов сделать ему выгодное предложение, поскольку потеря бизнеса в России для журналиста не могла пройти безболезненно. 

«Мне кажется, если в ближайшее время Беглов не отрежет вам бизнес, который за 10 лет принес около 7 миллиардов рублей, то лучше вернуться в Россию и получить эти 8 лет. Пойти в колонию строгого режима для первоходов, спокойно посидеть под Питером, ведь в руководстве Петербурга сидит один из его лучших друзей (не буду говорить кто, обещал его не трогать), до тех пор, пока я вас не заберу. А после этого, записавшись добровольцем на СВО, с оружием в руках пойти на Бахмут.», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин заявил, что минусов почти нет, кроме шанса погибнуть. Однако для Невзорова, уверен предприниматель, даже это является плюсом, поскольку он любит говорить о черепах. Кроме того, журналист сможет увидеть ситуацию изнутри, что может стать отличным поводом начать писать мемуары.

Напомним, Басманный суд Москвы признал журналиста Александра Невзорова виновным в распространении фейков о российских вооруженных силах. Ему назначили наказание в виде восьми лет колонии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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