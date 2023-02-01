«Пока я вас не заберу»: Пригожин призвал Невзорова вернуться в Россию и сесть в тюрьму

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные
Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток,
Если человек недавно переболел COVID-19 и хочет проверить, не повлияла ли болезнь на его здоровье, необходимо записаться на медицинское обследование.
За актерскую карьеру Сильвестр Сталлоне снялся более чем в 50 кинофильмах. Но и сейчас карьера 76-летнего артиста развивается активно. В 2022 году он
Режиссер Петр Зеленов, работающий над новой экранизацией фильма «12 стульев», отказался работать с Дмитрием Назаровым. Кинематографист убежден, что
Российские звезды посетили премьеру показа телесериала «Раневская». Мероприятие проходило в «Театре им. Моссовета» в понедельник, 30 января. В нем
Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего
Предприимчивый петербуржец по имени Денис смог обойти запрет на нахождение в Финляндии. В ожидании автобуса до города он перехитрил финнов, которые
В субботу, 28 января, состоялась очередная «прямая линия» с губернатором Александром Бегловым. Несмотря на заявленные открытость и готовность
Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его
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