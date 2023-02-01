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Причина увольнения певицы Надежды Бабкиной с Первого канала была раскрыта

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Причина увольнения певицы Надежды Бабкиной с Первого канала была раскрыта
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Фото из открытых источников

В Сети активно обсуждают судьбу певицы Надежды Бабкиной в качестве ведущей на Первом канале. Ранее она вела “Модный приговор” на главном канале страны, однако после начала СВО программу убрали из сетки вещания. Теперь выяснилось, что шоу больше не появится в эфирах.

Причина устранения “Модного приговора” не уточняется, но известно, что ведущий передачи Александр Васильев неоднократно высказывался против спецоперации на Украине. Не исключено, что руководство Первого не смогло найти замены модельеру, поэтому решило убрать из сетки вещания передачу и сосредоточить свое внимание на иных телепроектах.

Бабкина все это время сидела без работы. Недавно стало известно, что Надежда вновь вернется в эфир. Она будет работать на НТВ, с которым уже подписала контракт. Исполнительница вместе с Владом Лисовцом также займется преображением россиян.


 

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