Приходько обвинила Машу Распутину в отсутствии морали после слов о единстве России и Украины

Популярная исполнительница из Украины, а ныне общественный и политический деятель Анастасия Приходько последнее время часто делает провокационные высказывания. Артистка жестко критикует российских коллег, особенно тех, кто поддерживает СВО.

Накануне Маша Распутина в беседе с репортерами высказалась о единстве российского и украинского народов. Приходько гневно прокомментировала слова артистки.

«Режет слух от заявления о морали от людей, оторые в ней ничего не понимают! Распутина — ты же забрала свою дочь из психбольницы, куда сдала после того, как она тебе мешала выйти замуж, жить с олигархом? Не нужно здесь о морали трепаться. Увы, это не твой конек!» — высказалась Настя.

Старшая дочь певицы Лида находилась в психиатрической клинике. Оказалась она там не по вине Распутиной, решение о помещении ее в больницу принял первый супруг звезды. После смерти экс-мужа Распутина забрала наследницу из клиники.