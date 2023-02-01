«Призналась, что беременна»: Раскрыт главный секрет съемок Куликовой в фильме «Склифосовский»

На канале «Россия 1» недавно состоялся премьерный показ нового сезона популярного телесериала «Склифосовский». Кастинг-директор картины Наталья Третьякова рассказала об одном из секретов съемок многосерийной драмы, который связан с артисткой Марией Куликовой.

Оказалось, что изначально актриса должна была выступать в роли иного персонажа. Она должна была исполнить роль супруги Константина Юшкевича, но из-за неких обстоятельств ей пришлось отказаться от предложения. Сама Третьякова отметила, что на момент съемок первого сезона Куликова была беременна.

«Когда впервые обратилась к Марии, то она с осторожностью сказала, что ждет ребенка. Я ей сразу же пожелала ей удачи, нам пришлось проводить еще раз пробы», - вспоминает Третьякова.

В конечном итоге место Куликовой в ленте «Склифосовский» заняла Ольга Красько. Сама звезда кино после родов вернулась к теме участия в съемках. Ей предложили роль Марины Нарочинской, под которую сценаристы прописали романтическую историю взаимоотношений с героем актера Максима Аверина.



