Режиссер Сергей Никоненко призвал отложить премьеры фильмов и сериалов с участием Артура Смольянинова

Сергей Никоненко уверен том, что нужно отложить премьеры тех сериалов и фильмов, в которых снялся Артур Смольянинов* (признан в России иноагентом).

По словам режиссера, подобные проекты можно показать, однако после окончания «военной специальной операции». Никоненко отметил, что таким образом можно избежать ситуации, когда зритель будет положительно настроен к критикующим власти артистам.

«Чтобы симпатий не появлялось к этим... уродам. После победы будет ясно, кто это. Будут назад проситься, мы их наверняка простим. Скажем: «Да ладно, был ты дурачок, живи», - отметил Никоненко.

Режиссер также добавил, что полностью отказаться от картин, в которых снимался Артур Смольянинов*, нельзя. Дело в том, что в них были вложены деньги и они должны принести прибыль. Хотя придется несколько лет потерпеть, чтобы их показали зрителям.