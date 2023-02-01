Рита Грачёва заявила, что Роману Костомарову не нужно сочувствия для галочки

Рита Грачёва сообщила, что не нужно выражать людям сочувствия для галочки. Таким мнением она поделилась после информации об ампутации конечностей у Романа Костомарова.

Телеведущая, которая лишилась конечностей рук, сообщила, что чувствует человек, когда с ним произошло несчастье. По словам девушки, когда человек увидел протез, к нему приходит непонимание того, как сложится дальнейшая жизнь. Грачёва после 5-ти лет ношения протеза думала, что не сможет им управлять, но теперь он помогает выполнять все поставленные задачи.

Ситуация, произошедшая с фигуристом, ей близка. В первое время спортсмену будет сложно, а его жизнь изменится. Утверждать, что в жизни Романа ничего не изменится. неправильно, ведь для мужчины в таком состоянии будет тяжело обеспечивать семью.

В заключение она посоветовала не говорить никогда фразу: «всё будет хорошо!», поскольку такие сочувствия для галочки человека бесят. Да и Костомаров очень сильный мужчин. поэтому со всем обязательно справится.