Российская исполнительница Нюша сфотографировалась в купальнике во время отдыха на Мальдивах

Известная российская певица Нюша в последнее время не появляется на сцене. Молодая мать занимается своей семьей, много путешествует. Год назад артистка родила сына Саффрона.

Но недавно певица отправилась на Мальдивы. Оттуда исполнительница поделилась с фанатами весьма пикантным фото. Знаменитость, облачившись в телесное бикини, повернулась тылом к объективу камеры. Таким образом Нюша продемонстрировала свои округлые формы во всей красе, оголив ягодицы. Снимок звезда подписала: «Перезагрузка прошла успешно».

Некоторые подписчики задались вопросом, зачем выставлять такие кадры на всеобщее обозрение, а остальные восхитились внешними данными певицы.

«Вот это и мамочка», «Ранее была скромной, теперь нет», «Что еще можно показать, конечно же зад», — отметили поклонники.



