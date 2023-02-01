Стали известны имена полицейских из Нижнего Тагила, в машине у которых умер мужчина

Сегодня стали известны имена полицейских из Нижнего Тагила, у которых в машине 29 января 2023 года скончался местный житель Сергей Шамрин. Мужчина умер в полицейском авто после того, как его загрузили вниз головой. Когда дверь открыли, он уже был мертв. По данным экспертизы, пострадавший умер от перелома шейного отдела.

Отмечается, что двое полицейских уже задержаны, третий сейчас проходит в качестве свидетеля. Задержаны 22-летний сержант Павел Горшков, 27-летний лейтенант Максим Онучин, 25-летний старший сержант Максим Ковайкин.

Изначально Ковайкин в числе обвиняемых не был. Он ждет, что скажут двое других задержанных. Онучина и Горшкова обвиняют в превышении служебных полномочий (часть 3 статья 286 УК России). 2 февраля суд изберет меру пресечения.

Добавим, что в тот день Онучин помогал грузить задержанного. Ранее на него поступали жалобы за телесные повреждения. Были проведены проверки, хотя наказания не последовало. Горшков только окончил вуз, поступив на службу в полицию. Все отзывались о нем весьма положительно.