Стало известно, кто из «Папиных дочек» не появится в новом сезоне сериала

Поклонники популярного российского сериала «Папины дочки», который впервые вышел на экраны еще в 2007 году, не увидят в новом сезоне всех любимых сестер. Об этом стало известно сегодня, 1 февраля.

Хотя подробности по поводу сериала пока неизвестны, в Интернете появилась фотография возможного сценария. Снимок опубликовала сама актриса Елизавета Арзамасова, которая в многосерийном фильме исполнила роль Галины Сергеевны. Выяснилось, что в 21-м сезоне «Папиных дочек» не будет Даши Васнецовой (девушка, увлекающаяся готикой), а также неунывающей и радостной спортсменки Жени и Пуговки.

К слову, как призналась исполнительница роли Екатерина Старшова, она решила не только оставить актерскую карьеру, но и хочет уехать на учебу из России.

«В планы входит скорый переезд на ПМЖ в Великобританию. Прикладываю для этого очень много усилий», – сказала сама девушка.