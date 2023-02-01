StarHit: Неизвестный брат юмориста Пономаренко Иван впервые выступил на ТВ

Юморист Александр Пономаренко, который скоропостижно скончался 24 декабря 2022 года, продолжительное время боролся с онкологией.

Первым о смерти знаменитого артиста рассказал телеведущий Андрей Малахов. Он тесно общался с братьями Пономаренко. Теперь в студию к Малахову пришел неизвестный третий брат Иван, о котором общественность до этого не знала.

Мужчина младше Валерия и Александра на 14 лет. Они всегда тесно общались и поддерживали друг друга. Однако младший брат не является публичным человеком, работая на заводе и проживая с матерью.

По признанию Ивана, он общался с ушедшим из жизни братом буквально за несколько дней до его смерти. Родственник надеялся на выздоровление артиста, но этого, к сожалению, не произошло. Также брат юмориста рассказал о своей сне, в котором Александр попросил не бросать близнеца Валерия.